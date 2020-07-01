В Минздраве Татарстана рассказали о голосовании в госпиталях для больных COVID-19

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Заместитель министра здравоохранения Татарстана Владимир Жаворонков рассказал, как проходит процедура голосования в госпиталях для пациентов с коронавирусом.

«Безусловно, во главу угла ставится волеизъявление пациента и его физическая возможность проголосовать. Если пациент изъявляет такое желание, он заполняет специальное заявление по этому поводу. Есть регламент того, каким образом это происходит: в ковидный госпиталь заводится бригада, в специальных пакетах завозится бюллетень, заполняется, после этого ящик для голосования опечатывается, потом проводится картирование и подсчет голосов. По последним данным, желающие есть, и они активно голосуют. В некоторых госпиталях этот процесс уже заканчивается», — передает слова Жаворонкова корреспондент «Реального времени».



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