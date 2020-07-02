В июне в России провели 8,1 тыс. тестов на выявление коллективного иммунитета к коронавирусу
Роспотребнадзор провел 8,1 тыс. тестов на выявление коллективного иммунитета к новой коронавирусной инфекции в июне 2020 года.
Для лабораторных исследований использованы ИФА тест-системы на IgG SARS-CoV-2.
Напомним, что Татарстан также вошел в число регионов для изучения популяционного иммунитета. Всего в пилотный проект вошли 22 региона. В республиканском исследовании приняли участие 2870 человек из 16 муниципалитетов.
Вчера заместитель заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина сообщила, что сбор крови участников пилотного тестирования на антитела состоялся.
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