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Матч «Оренбург» — «Урал» отменен по решению Роспотребнадзора

13:32, 01.07.2020
Матч «Оренбург» — «Урал» отменен по решению Роспотребнадзора
Фото: vk.com/fcorenburg

Матч 25-го тура РПЛ между «Оренбургом» и «Уралом» проведен не будет. Оренбургской команде засчитают техническое поражение.

Изначально для проведения матча командам необходимо было получить разрешение от местного отделения Роспотребнадзора, но там запретили организацию данного мероприятия.

Такое решение принято из-за наличия заболевших коронавирусом среди футболистов и персонала «Оренбурга». При этом футболисты «Урала» были готовы сыграть против оставшихся здоровых игроков соперника.

Таким образом, по итогам 25-го тура «Оренбургу» засчитают второе техническое поражение подряд. Ранее оренбуржцы были наказаны подобным образом из-за невозможности провести матч с «Краснодаром».

СпортФутбол
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