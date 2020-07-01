Всего 7% избирателей считают недостаточными «антиковидные» меры на участках

Опрос ВЦИОМ показал, что подавляющее большинство избирателей устраивают меры, принятые на участках для голосования, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции.

Об этом сегодня рассказал директор по работе с органами власти ВЦИОМ Кирилл Родин.

По его словам, эффективность принятых мер как достаточных оценили 78% опрошенных. Всего 7% респондентов назвали их недостаточными. Имеются и 9% тех, кто назвал такие меры избыточными.

Он также отметил, что 95% опрошенных считают важной поправку, касающуюся доступности и качества медицинского обслуживания.

«Поправка о детях как о важнейшем приоритете госполитики шла дальше. Затем — обязательная ежегодная индексация пенсий. И дальше на уровне 90% начиналась конкуренция с инфраструктурным блоком. 93% — о защите природы как о достоянии страны. 90% внимания и важности россияне отдали поправке о научно-техническом развитии в России. И дальше шел блок с более идеологически направленными поправками. 89% важности — поправка о защите исторической правды, закрепление русского языка как государствообразущего народа (85% значимости в восприятии россиян). И топ завершается признанием культуры в РФ как уникального наследия многонационального народа — 83% поддержки», — рассказал Родин.