ЛДПР выдвинула Владимира Сурчилова на выборы президента Татарстана

Координатор регионального отделения ЛДПР Владимир Сурчилов стал кандидатом от партии на пост президента Татарстана. Его кандидатуру выдвинули на конференции местного отделения партии. Об этом сам Сурчилов сообщил газете «Коммерсантъ.Казань».

«Единая Россия» на предстоящих выборах поддержит нынешнего президента Татарстана Рустама Минниханова. Ранее Минниханов подтвердил, что пойдет на новый президентский срок.



Напомним, выборы президента Татарстана пройдут 13 сентября.