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ЛДПР выдвинула Владимира Сурчилова на выборы президента Татарстана

14:39, 20.06.2020 Сюжет:  Выборы президента Татарстана
ЛДПР выдвинула Владимира Сурчилова на выборы президента Татарстана
Фото: vk.com/id288651161

Координатор регионального отделения ЛДПР Владимир Сурчилов стал кандидатом от партии на пост президента Татарстана. Его кандидатуру выдвинули на конференции местного отделения партии. Об этом сам Сурчилов сообщил газете «Коммерсантъ.Казань».

«Единая Россия» на предстоящих выборах поддержит нынешнего президента Татарстана Рустама Минниханова. Ранее Минниханов подтвердил, что пойдет на новый президентский срок.

Напомним, выборы президента Татарстана пройдут 13 сентября.

ОбществоВласть Татарстан
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