Марат Хуснуллин впервые официально посетил Казань в статусе вице-премьера

Первый визит на родину в высоком статусе

Сегодня в Казань прибыл заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин. Почетный строитель Татарстана после переезда в Москву регулярно посещает родную республику. В правительстве России он теперь курирует вопросы строительства и ЖКХ (за которые раньше отвечал Виталий Мутко), дорожного транспорта и Крыма с Севастополем. А вот в статусе федерального вице-премьера он побывал на малой родине впервые. И казанская программа у топового российского чиновника весьма насыщенная.

Сегодня он встретился с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым, побывал на открытии дворца культуры имени С. Саид-Галиева после капитального ремонта, принял участие в совещании по вопросам социально-экономического развития Татарстана и в заседании кабинета министров «О 100-летии образования республиканских органов исполнительной власти». Еще он провел совещание федерального оргкомитета по подготовке и проведению празднования 100-летия образования Татарстана.

Расскажем поподробнее о программе его визита.

Облет трассы М-12: ускоренное строительство

Уже ранним утром Марат Хуснуллин на вертолете лично осмотрел всю трассировку магистрали Москва — Казань. И практически сразу выложил фотографии в своем инстаграм-аккаунте. Проекты планировки платной трассы должны быть утверждены в течение месяца. Строительство планируют начать в конце 2020 года. Трасса М-12 станет частью международного транспортного коридора Европа — Западный Китай. Она свяжет Москву, Нижний Новгород, Казань, а еще будет иметь выход на Екатеринбург.

Позже на встрече с журналистами он рассказал об этапах строительства.

— Дорога Европа — Западный Китай на первом этапе будет идти от Москвы до Казани, если точнее — до Шалей. Мы пролетели вчера всю трассу, посмотрели, что нужно сделать, чтобы ее упростить, ускорить. Сегодня — девять участков, из них два участка проходят по территории Татарстана. Мы сейчас собираем все силы страны, чтобы распределить их на этих девяти участках, — сообщил вице-премьер.

Хуснуллин надеется построить эту дорогу за четыре года, то есть автомобили смогут ездить по ней в 2024 году (ранее назывался 2027 год). В ближайшее время Татарстан должен утвердить проекты планировки дороги.

По его словам, единого подрядчика на этом строительстве не будет. Зато будет единый заказчик — компания «Автодор», в котором председателем наблюдательного совета является Хуснуллин.

Дворец культуры в Дербышках

В Дербышках Хуснуллин и Минниханов открыли дворец культуры им. С. Саид-Галиева, который последний год был на капремонте. Это один из старейших ДК в Казани: построен в 1959 году и считается памятником архитектуры сталинской эпохи.

Помещения ДК им. С. Саид-Галиева изначально были оформлены уникальными люстрами и бра, лепниной, выполненной в художественных мастерских Ленинграда. Поэтому особое внимание уделили реставрационной работе.

Хуснуллин отметил, что ремонт здания завершили в срок, несмотря на пандемию коронавируса.

— Я помню этот ДК, помню, как мы приезжали сюда еще детьми. Потом в какие-то годы он был не в самом лучшем состоянии, — ударился в воспоминания вице-премьер.

В отремонтированном учреждении ему показали небольшой спектакль, в котором актеры изобразили подписание декрета о создании Татарской республики.

Социально-экономическое развитие региона

Кроме того, заместитель премьер-министра РФ провел в Казани совещание по вопросам социально-экономического развития Татарстана. Он отметил, что Татарстан — один из лидеров в стране по реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги».

Рустам Минниханов поблагодарил Хуснуллина за поддержку проекта автодороги Европа — Западный Китай. Президент подчеркнул: трасса М-12 — это одна из стратегических автодорог.

По словам министра транспорта и дорожного хозяйства РТ Ленара Сафина, к концу 2024 года в рамках проекта «Дорожная сеть» доля дорог регионального значения увеличится до 50%, доля дорог городских агломераций — до 85%. А количество мест концентрации ДТП снизится на 50%.

Министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Фарит Ханифов сообщил, что в 2020 году планируется ввести в строй 2 млн 979 тыс. кв. м жилья. К 2024 году ожидается, что обеспеченность на одного жителя будет доведена до 31,3 кв. м жилья.

К 100-летию ТАССР

Одно из знаменательных событий для Татарстана этого года — 100-летие республики. Сначала в кабмине прошло заседание по случаю 100-летия образования республиканских органов исполнительной власти — Татарского Центрального исполнительного комитета (ТатЦИКа). Торжественная часть ознаменовалась вручением медали «100 лет образования ТАССР». Такую награду из рук Рустама Минниханова получил и Марат Хуснуллин — за вклад в укрепление социально-экономического потенциала, высокие достижения в профессиональной и общественной деятельности.

А потом в Казанской ратуше вице-премьер провел заседание оргкомитета по празднованию юбилея. Кроме Минниханова и Хуснуллина, во встрече приняли участие первый президент РТ Минтимер Шаймиев, члены правительства республики, муфтий Камиль Самигуллин, митрополит Феофан (Ашурков), главы районов и другие официальные лица.

Марат Шакирзянович, открывая форум, отметил высокие социально-экономические показатели Татарстана, сообщил, что регион входит в число лидеров по всем национальным проектам. Причем, по его словам, успехи региона в немалой степени достигаются за счет последовательности, системности и преемственности.

По его словам, мероприятия по подготовке юбилея республики способствуют развитию региона. Он поблагодарил руководство РТ за достижение всех поставленных целей, которые ставит Москва, и за проведение мероприятий на высшем уровне.

После официальной части вице-премьер пообщался с журналистами (среди которых был и корреспондент «Реального времени»). В частности, он заявил, что в Татарстане проблемы обманутых дольщиков будут решены в первом квартале 2021 года.

Тимур Рахматуллин