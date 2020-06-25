Хуснуллин на вертолете облетел трассировку дороги Москва — Казань

Фото: @maratkhusnullin_

Заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин лично осмотрел всю трассировку магистрали Москва — Казань на вертолете. Об этом он рассказал в своем инстаграм-аккаунте.

«Осмотрел всю трассировку трассы Москва — Казань. Проект масштабный, поэтому решил своими глазами оценить маршрут будущей трассы!» — подписал опубликованные фото вице-премьер.

Проекты планировок платной трассы должны быть утверждены в течение месяца. Строительство планируют начать в конце 2020 года.



Ранее «Реальное время» сообщало, что сегодня в Казань с визитом прибудет заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин. Он проведет целый ряд рабочих встреч.

