Минниханов поблагодарил Хуснуллина за поддержку строительства скоростной трассы Москва — Казань

Вице-премьер России Марат Хуснуллин провел в Казани совещание по вопросам социально-экономического развития Татарстана. Он отметил, что автодорога Европа — Западный Китай — один из приоритетных проектов.

Президент Татарстана Рустам Минниханов поблагодарил Хуснуллина за поддержку проекта. Он подчеркнул, трасса М-12 — это одна из стратегических автодорог, далее она пойдет на Екатеринбург, сообщает пресс-служба президента РТ.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Ленар Сафин на совещании доложил о дорожном строительстве. Так, к концу 2024 года в рамках проекта «Дорожная сеть» доля дорог регионального значения увеличится до 50%, доля дорог городских агломераций — до 85%. А количество мест концентрации ДТП снизится на 50%.

Министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Фарит Ханифов отчитался, что в 2020 году планируется ввести в строй 2 млн 979 тыс. кв. м жилья. К 2024 году ожидается, что обеспеченность на одного жителя будет доведена до 31,3 кв. м жилья.

Сегодня с утра Хуснуллин на вертолете облетел трассировку дороги Москва — Казань. Позже они с Миннихановым открыли ДК им. Саид-Галиева в Дербышках.

