Хуснуллин заявил, что проблему обманутых дольщиков в Татарстане полностью решат в первом квартале 2021 года

Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что проблема обманутых дольщиков в Татарстане будет полностью решена в первом квартале 2021 года.

«В Татарстане, несмотря на все сложности, республика будет софинансировать [строительство проблемных объектов]. Эти накопленные объемы дольщиков, которые годами, с 2009 года, накапливались, в первом квартале 2021 года мы хотим полностью закрыть. Это очень серьезные решения, требующие нечеловеческих усилий», — сказал Хуснуллин.

По его словам, по поручению президента России Владимира Путина Фонду обманутых дольщиков выделено 30 млрд рублей.

«Кроме денег, были серьезные привлечения законодателей. Иногда на подготовку документов для сдачи объекта уходило больше года. Мы инициировали закон, где эти процедуры упрощаются», — сказал вице-премьер.