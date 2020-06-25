Шаймиев заявил, что в Татарстане пора взяться за духовное возрождение

В Татарстане пора взяться за духовное возрождение. Об этом сегодня на заседании оргкомитета по подготовке и проведению празднования 100-летия образования республики заявил Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев.

«Мы созрели для этого сейчас, — сказал Шаймиев. — Люди, когда сыты, обуты, одеты, задумываются над духовными ценностями, сохранением языков».

По его словам, республика предстала к своему столетию такой, какой ее характеризуют.

«За все годы смогли добиться дружбы народов — огромная заслуга людей. Эту дружбу надо ценить. Для людей Татарстан — малая родина», — отметил Госсоветник.

Он напомнил, что в 2010 году был создан фонд «Возрождение». Благодаря работе фонда в Татарстане в список всемирного наследия ЮНЕСКО включили три объекта: Кремль, Болгар и Свияжск.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что Татарстан входит в число лидеров по всем национальным и социальным проектам.

