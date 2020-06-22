Футболист «Рубина» Тарасов похвалил Казань за сохранение старых зданий

Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов поделился впечатлениями от проживания в Казани. Футболист считает, что город должен стать примером для остальных в вопросе сохранения культуры и истории страны.

«Сегодня выходной, с моими девочками проникаемся городом, впервые за долгое время даже поселились семьей не в доме, а в квартире — так что в самом эпицентре всего. Из того, что удалось посмотреть, нравится, что Казань очень современный город, но при этом видно, что стараются сохранять культуру, старые здания, в городе много памятников! Так на самом деле должно быть везде, я считаю. Все-таки это наша память и история», — написал Тарасов в своем «Инстаграме».

Тарасов перешел в «Рубин» зимой 2020 года, подписав контракт до конца сезона 2019/20. Но сыграть за казанцев не успел: на одном из предсезонных сборов полузащитник сломал ногу. Перед возобновлением чемпионата РПЛ «Рубин» продлил контракт с Тарасовым до конца нынешнего сезона.

Ранее супруга футболиста сообщила о переезде всей семьи в столицу Татарстана.

На выходных «Рубин» впервые после приостановки сезона провел матч в рамках РПЛ, обыграв в гостях «Урал». Подробнее об итогах победной встречи можно почитать в материале «Реального времени».