«Рубин» продлил контракт с полузащитником Тарасовым

Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов сообщил о продлении контракта с казанским клубом. Его прежнее соглашение с казанцами было рассчитано до конца нынешнего сезона.

«Я не наигрался еще. Как только почувствую, что сдаю, то закончу. Но пока завершать карьеру не собираюсь. Контракт с «Рубином» у меня до зимы, до декабря», — сказал Тарасов.

Тарасов перешел в «Рубин» зимой 2020 года, подписав контракт до конца сезона-2019/20. Но сыграть за казанцев не успел, на одном из предсезонных сборов полузащитник сломал ногу.

Ранее главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий выступил против возобновления нынешнего сезона.