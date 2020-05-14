«Рубин» продлил контракт с полузащитником Тарасовым
Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов сообщил о продлении контракта с казанским клубом. Его прежнее соглашение с казанцами было рассчитано до конца нынешнего сезона.
«Я не наигрался еще. Как только почувствую, что сдаю, то закончу. Но пока завершать карьеру не собираюсь. Контракт с «Рубином» у меня до зимы, до декабря», — сказал Тарасов.
Тарасов перешел в «Рубин» зимой 2020 года, подписав контракт до конца сезона-2019/20. Но сыграть за казанцев не успел, на одном из предсезонных сборов полузащитник сломал ногу.
Ранее главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий выступил против возобновления нынешнего сезона.СпортФутбол Татарстан
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