Жена Тарасова объявила о переезде в Казань

Супруга футболиста Дмитрия Тарасова, вошедшего в состав «Рубина», сообщила, что в ближайшее время переедет в Казань вслед за мужем. Анастасия Костенко сообщила, что спортсмен уже все приготовил к прибытию семьи.

«Это был часто задаваемый вопрос, поедем ли мы вслед за главой нашей семьи? Ну конечно. Разве может быть как-то иначе?! Что может быть лучше для детей, чем два их любимых и любящих друг друга человека перед глазами?» — написала она в Instagram.

Напомним, еще в начале июня Тарасов сообщил о планах привезти в столицу Татарстана жену и дочерей.

Полузащитником «Рубина» футболист стал в феврале этого года, но, к несчастью, на тренировке сломал ногу и надолго выбыл из основного состава. В середине мая казанский клуб продлил контракт с Тарасовым.