Жены первых лиц, премьер-министры России и Великобритании: кто из политиков заразился коронавирусом

В четверг стало известно, что у бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева обнаружили коронавирус. «В настоящее время первый президент Казахстана находится на самоизоляции. К сожалению, последний тест Елбасы на коронавирусную инфекцию показал положительный результат. Повода для беспокойства нет», — сообщается на официальном сайте Назарбаева. «Реальное время» вспоминает, у каких еще политиков (и связанных с ними лиц) находили коронавирус.

1. Елена Зеленская

12 июня было объявлено о выявлении COVID-19 у жены президента Украины Владимира Зеленского — Елены. «Сегодня я получила положительный результат теста на коронавирус. Неожиданная новость. Особенно учитывая то, что я и моя семья продолжаем придерживаться всех правил — маски, перчатки, минимум контактов», — написала она в своем Facebook.

Сам президент Украины и дети Владимира и Елены Зеленских также прошли тестирование на коронавирус. Но результаты оказались отрицательными. Тем не менее президент Украины перешел на особый режим работы — он ограничил круг общения, перевел рабочие встречи в онлайн-режим. Во вторник стало известно, что Елену Зеленскую поместили в одну из больниц Киева — у нее диагностировали внебольничную двустороннюю полисегментарную пневмонию средней тяжести. В администрации президента сообщили, что состояние — стабильное и не требует подключения к аппарату искусственной вентиляции легких.

2. Софи Грегуар-Трюдо

Значительно раньше, 13 марта, стало известно, что коронавирус подтвердился у 44-летней супруги премьер-министра Канады Джастина Трюдо — Софи Грегуар-Трюдо. Она вернулась 11 марта из Лондона и почувствовала симптомы простуды, 12 марта премьер Канады решил изолировать свою семью.

Судя по всему, заболевание проходило относительно легко — понадобился двухнедельный карантин и наблюдение врачей. Сообщений о госпитализации не было, а 29 марта Софи Грегуар-Трюдо сообщила в Facebook, что чувствует себя намного лучше и теперь со здоровьем все в порядке.

3. Борис Джонсон

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон оказался одним из первых в мире значимых политиков, у которого был диагностирован коронавирус. Информация об этом появилась еще 27 марта. О диагностировании заболевания он сам объявил в своем Twitter. Тогда он сообщил о том, что испытывает легкие симптомы, но продолжит руководить правительством через видеоконференции. Тем не менее 5 апреля он был госпитализирован в лондонскую больницу Святого Томаса — сначала это связывали с мерами предосторожности, но затем стало известно, что состояние Джонсона ухудшилось, его перевели в отделение интенсивной терапии. 10 апреля премьер-министра Великобритании перевели в обычную палату, а 12-го числа выписали.

4. Михаил Мишустин

Что касается российских политиков, то одной из первых заразившихся значимых политических фигур стал премьер-министр Михаил Мишустин. О том, что у него выявили COVID-19, впервые сообщили еще 30 апреля. 3 мая пресс-секретарь премьера Борис Беляков сообщил, что Мишустин чувствует себя «в целом нормально», работает с документами, активно контактирует с коллегами по телефону и продолжает лечение.

11 мая стало известно, что он «пошел на поправку», но при этом появилась информация и о том, что Мишустин лежит в больнице. Указ о возвращении Мишустина к исполнению обязанностей был опубликован на сайте Кремля 19 мая.

5. Дмитрий Песков и Татьяна Навка

Пока премьер-министр России выздоравливал, 12 мая было объявлено о выявлении коронавируса и у пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, а также его жены Татьяны Навки. Обоих госпитализировали. Олимпийская чемпионка в танцах на льду сообщила о выписке из больницы 21 мая, Песков на тот момент еще продолжал находиться в медучреждении. Спустя четыре дня, 25 мая, пресс-секретарь Путина сообщил, что выписался из больницы, но на рабочее место пока не вернется, побудет на карантине и начнет возвращаться к работе из дома.

Максим Матвеев