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У Нурсултана Назарбаева обнаружен коронавирус

10:07, 18.06.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
У Нурсултана Назарбаева обнаружен коронавирус
Фото: kremlin.ru

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заразился коронавирусом.

«В настоящее время первый президент Казахстана находится на самоизоляции. К сожалению, последний тест Елбасы на коронавирусную инфекцию показал положительный результат. Повода для беспокойства нет», — говорится на официальном сайте Назарбаева.

Он продолжает работать дистанционно.

Ранее стало известно, что жена президента Украины Владимира Зеленского Елена заболела COVID-19.

ОбществоВластьМедицина
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