У Нурсултана Назарбаева обнаружен коронавирус
Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заразился коронавирусом.
«В настоящее время первый президент Казахстана находится на самоизоляции. К сожалению, последний тест Елбасы на коронавирусную инфекцию показал положительный результат. Повода для беспокойства нет», — говорится на официальном сайте Назарбаева.
Он продолжает работать дистанционно.
Ранее стало известно, что жена президента Украины Владимира Зеленского Елена заболела COVID-19.
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