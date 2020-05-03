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Стало известно о состоянии Михаила Мишустина, заразившегося коронавирусом

13:17, 03.05.2020
Стало известно о состоянии Михаила Мишустина, заразившегося коронавирусом
Фото: government.ru

Заразившийся коронавирусом Михаил Мишустин чувствует себя нормально. Состояние премьер-министр России прокомментировал его пресс-секретарь Борис Беляков.

«Михаил Владимирович остается под наблюдением специалистов, продолжает лечение. Самочувствие в целом нормальное. Работает с документами и активно контактирует с коллегами по телефону», — передает ТАСС слова Белякова.

Ранее у премьер-министра РФ Михаила Мишустина был выявлен коронавирус.

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