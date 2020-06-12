Жена Зеленского заразилась коронавирусом

Жена президента Украины Владимира Зеленского Елена сообщила, что заболела COVID-19.

«Сегодня я получила положительный результат теста на коронавирус. Неожиданная новость. Особенно учитывая то, что я и моя семья продолжаем придерживаться всех правил — маски, перчатки, минимум контактов», — написала она в Facebook.



По словам Зеленской, она чувствует себя хорошо, но находится на амбулаторном лечении, чтобы не подвергать других членов семьи риску заразиться.

«Владимир и дети тоже прошли тестирование, их результаты отрицательные», — написала жена украинского лидера.

Пару дней назад Зеленский заявил, что хотел специально заразиться коронавирусом.

«Я хотел на себе пройти этот этап. Чтобы людям было легче. Когда был у нас момент депрессии, мы собрались. Я предложил нашим: «Давайте я заболею, сразу меня изолируем на Банковой... И проживу это нормально». Чтобы люди понимали — это страшно, ты можешь заболеть, тебе плохо. И я через себя это пропущу, покажу. Но чтобы люди поняли и то, что это не чума, чтобы не было «депрессухи», — сказал президент Украины.

