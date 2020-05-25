Заразившегося коронавирусом Пескова выписали из больницы

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выписался из больницы, переболев коронавирусом. Однако на рабочее место он пока не вернется.

Песков сообщил, что начнет возвращаться к работе из дома. «Пока буду на карантине», — приводит его слова ТАСС.

Напомним, что в начале мая стало известно о положительном тесте на коронавирус у Дмитрия Пескова. Также в больницу попала и его жена Татьяна Навка.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявлял, что пресс-секретаря президента необходимо уволить из-за его беспечности. «Как ты мог заразиться вообще?! У тебя там самый здоровый пул журналистов!» — сказал политик.

