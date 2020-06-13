Главное о коронавирусе на 13 июня: «бессмысленная» обработка улиц, приложение для выявления круга зараженных
«Дворовый» День России
В Татарстане сегодня подтвердились 45 новых случаев коронавируса, все контактные. 13 человек госпитализированы, 32 получают лечение на дому.
На 13 июня в Татарстане зарегистрировано 3868 случаев COVID-19. Выздоровели за весь период 2813 человек, в том числе семеро за минувшие сутки. На лечении остаются 1044 человека.
- В Казани из-за коронавируса день России прошел в формате дворового праздника.
- Ситуация в стране с коронавирусом коснулась татарстанской строительной отрасли минимальным образом, заявил глава Минстроя РТ Фарит Ханифов в интервью Андрею Кузьмину.
- Платный вход в Успенский собор в Свияжске объяснили долгами за коммунальные платежи.
Риски, связанные с распространением коронавируса в России, сохраняются
За последние сутки в России выявлено 8 706 новых случаев коронавируса, выздоровел 5 271 человек. Таким образом, число зараженных выросло до 520 129, а выздоровевших — до 274 641 человека.
Зафиксировано 114 новых смертельных случаев. Всего от коронавируса в России умерли 6 829 человек.
- Министр здравоохранения России Михаил Мурашко предупредил, что активность коронавируса в жару не снижается. Он также сообщил, что в России будут зарегистрированы несколько вакцин от COVID-19.
- Депутат законодательной думы Хабаровского края Вячеслав Фургал умер в результате болезни, вызванной коронавирусом. Он брат губернатора региона Сергея Фургала.
- Главный инфекционист Министерства здравоохранения России профессор Елена Малинникова считает, что риски, связанные с распространением коронавируса в России, сохраняются, хотя опасность эпидемии начала сходить на нет.
- Абхазия продлила закрытие границы с Россией из-за ситуации с распространением коронавируса до 1 июля.
- В Роспотребнадзоре назвали бессмысленной обработку улиц для борьбы с коронавирусом. «Мы рекомендуем обрабатывать прежде всего контактные поверхности: скамейки, детские площадки, то, с чем может человек руками соприкасаться. Просто поливать тротуар — у нас таких рекомендаций нет, смысла в этом нет», — сообщила замглавы ведомства Ирина Брагин.
- Главный раввин России Берл Лазар, госпитализированный с коронавирусом, выписан из больницы
Коронавирус — угроза всей нервной системе
По состоянию на 10.30 мск число случаев заражения новым коронавирусом в мире составляет 7 652 249. Умерли 425 888 человек. Об этом сообщает Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в режиме реального времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (2 048 986). На второй строчке — Бразилия (828 810), Россия на третьем месте (510 761, данные не обновлены). На четвертом месте — Индия (308 916), на пятом — Великобритания (294 402).
- Жена президента Украины Владимира Зеленского Елена сообщила, что заболела COVID-19. «Владимир и дети тоже прошли тестирование, их результаты отрицательные», — написала жена украинского лидера.
- Профессор американского Университета Джорджа Мейсона, доктор биологических наук Анча Баранова сообщила «РИА Новости», что бессимптомные носители коронавируса могут не заметить сокращения объема легких и ухудшения функции почек.
- Министерство здравоохранения Японии намерено внедрить приложение, которое позволит выявить круг возможных зараженных коронавирусом.
- В районе Фэнтай на юге Пекина ввели режим военного положения после обнаружения коронавируса на местном оптовом рынке.
- Коронавирус представляет большую угрозу для всей нервной системы. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на ученых из Северо-Западного университета США, составивших обзор неврологических симптомов зараженных пациентов.
- Итальянский футбольный клуб «Брешия» намерен инициировать судебное разбирательство в отношении нападающего Марио Балотелли и его агента Мино Райолы после того, как они заявили, что футболиста ни разу не проверяли на коронавирус.
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