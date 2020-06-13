Главное о коронавирусе на 13 июня: «бессмысленная» обработка улиц, приложение для выявления круга зараженных

«Дворовый» День России

В Татарстане сегодня подтвердились 45 новых случаев коронавируса, все контактные. 13 человек госпитализированы, 32 получают лечение на дому.

На 13 июня в Татарстане зарегистрировано 3868 случаев COVID-19. Выздоровели за весь период 2813 человек, в том числе семеро за минувшие сутки. На лечении остаются 1044 человека.

В Казани из-за коронавируса день России прошел в формате дворового праздника.

Ситуация в стране с коронавирусом коснулась татарстанской строительной отрасли минимальным образом, заявил глава Минстроя РТ Фарит Ханифов в интервью Андрею Кузьмину.

Платный вход в Успенский собор в Свияжске объяснили долгами за коммунальные платежи.

Фото Максима Платонова

Риски, связанные с распространением коронавируса в России, сохраняются

За последние сутки в России выявлено 8 706 новых случаев коронавируса, выздоровел 5 271 человек. Таким образом, число зараженных выросло до 520 129, а выздоровевших — до 274 641 человека.

Зафиксировано 114 новых смертельных случаев. Всего от коронавируса в России умерли 6 829 человек.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко предупредил, что активность коронавируса в жару не снижается. Он также сообщил, что в России будут зарегистрированы несколько вакцин от COVID-19.

Депутат законодательной думы Хабаровского края Вячеслав Фургал умер в результате болезни, вызванной коронавирусом. Он брат губернатора региона Сергея Фургала.

Главный инфекционист Министерства здравоохранения России профессор Елена Малинникова считает, что риски, связанные с распространением коронавируса в России, сохраняются, хотя опасность эпидемии начала сходить на нет.

Абхазия продлила закрытие границы с Россией из-за ситуации с распространением коронавируса до 1 июля.

В Роспотребнадзоре назвали бессмысленной обработку улиц для борьбы с коронавирусом. «Мы рекомендуем обрабатывать прежде всего контактные поверхности: скамейки, детские площадки, то, с чем может человек руками соприкасаться. Просто поливать тротуар — у нас таких рекомендаций нет, смысла в этом нет», — сообщила замглавы ведомства Ирина Брагин.



Фото Максима Платонова

Главный раввин России Берл Лазар, госпитализированный с коронавирусом, выписан из больницы

Коронавирус — угроза всей нервной системе

По состоянию на 10.30 мск число случаев заражения новым коронавирусом в мире составляет 7 652 249. Умерли 425 888 человек. Об этом сообщает Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в режиме реального времени.

По количеству заболевших на первом месте находятся США (2 048 986). На второй строчке — Бразилия (828 810), Россия на третьем месте (510 761, данные не обновлены). На четвертом месте — Индия (308 916), на пятом — Великобритания (294 402).

Жена президента Украины Владимира Зеленского Елена сообщила, что заболела COVID-19. «Владимир и дети тоже прошли тестирование, их результаты отрицательные», — написала жена украинского лидера.

Фото dw.com

Профессор американского Университета Джорджа Мейсона, доктор биологических наук Анча Баранова сообщила «РИА Новости», что бессимптомные носители коронавируса могут не заметить сокращения объема легких и ухудшения функции почек.

Министерство здравоохранения Японии намерено внедрить приложение, которое позволит выявить круг возможных зараженных коронавирусом.

В районе Фэнтай на юге Пекина ввели режим военного положения после обнаружения коронавируса на местном оптовом рынке.

Коронавирус представляет большую угрозу для всей нервной системы. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на ученых из Северо-Западного университета США, составивших обзор неврологических симптомов зараженных пациентов.



Итальянский футбольный клуб «Брешия» намерен инициировать судебное разбирательство в отношении нападающего Марио Балотелли и его агента Мино Райолы после того, как они заявили, что футболиста ни разу не проверяли на коронавирус.

Дарья Пинегина