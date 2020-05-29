Минздрав прокомментировал сообщение об очередях в инфекционную больницу Набережных Челнов

В Минздраве Татарстана прокомментировали газете «Реальное время» сообщение об очередях в инфекционную больницу Набережных Челнов. В соцсетях сегодня сообщили, что люди ждут приема по 6—7 часов, кто-то даже лежит на земле. Как сообщили в пресс-службе министерства, у инфекционной больницы большая нагрузка, и сейчас к работе привлечены дополнительные медики.

«Прием пациентов в инфекционную больницу ведется круглосуточно. В день принимают в среднем от 30 до 45 пациентов. Для уменьшения очередей руководство больницы привлекает дополнительных сотрудников. На оформление одного пациента требуется от 30 до 60 минут: за это время врач должен успеть провести осмотр, собрать анамнез и подготовить всю необходимую документацию», — говорится в ответе, присланном в редакцию.

По данным республиканского Минздрава, в Набережных Челнах на базе трех медучреждений развернуто необходимое количество коек, рассчитанное в соответствии с требованиями Минздрава России. Также пациентам с пневмониями и новой коронавирусной инфекцией помощь оказывают на базе Набережно-Челнинского санатория и Больницы скорой медицинской помощи по отдельным профилям.