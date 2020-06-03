«Сейчас говорить о сроках некорректно»: храмы, крупные ТЦ и рестораны Татарстана пока остаются закрытыми

Фото: Максим Платонов

«Анонсировать — не совсем корректно»

Накануне днем, 2 июня, стало известно о планах скорого открытия небольших торговых центров в районах Татарстана. Конкретная дата и условия «снятия замков» пока неизвестны, но новость была воспринята как очередной шаг к послаблению «ковидных» ограничений в республике. Возобновились давно витавшие в воздухе обсуждения возможности запуска ресторанов и баров, хотя бы в формате летних уличных террас, открытия мечетей и церквей, что особенно актуально для православных в преддверии праздника Святой Троицы 6 июня.

Плановый брифинг главы пресс-службы президента РТ Лилии Галимовой сегодня показал, насколько нарастает актуальность этого вопроса для жителей республики. Теме возобновления работы ТЦ и посещения храмов журналисты посвятили львиную долю вопросов, но на сегодняшний день информации о запуске заведений общепита, торговых центров и религиозных объектов нет, сказала спикер.

— Предвосхищая все вопросы, связанные с мерами послабления режима самоизоляции и возможными следующими шагами снятия ограничений: мы неоднократно говорили о том, что анонсировать то, в какой форме [будут вводиться послабления] и когда конкретно по датам — это не совсем корректно, — заявила Галимова. — Да, действительно, сейчас много обращений и разные вопросы прорабатываются штабом, в том числе, Рустам Нургалиевич ставит задачу внесения предложений штабом о том, какие меры можно принять (разумеется), с учетом требований Роспотребнадзора. Как только будут приняты какие-то решения, как только будет принят официальный документ, мы обязательно проинформируем. Сейчас говорить о критериях и сроках совершенно точно было бы некорректно.

На данный момент в Татарстане продолжает действовать режим обсервации для прибывающих из-за пределов республики. После въезда вновь прибывшие обязаны пройти 14-дневный карантин по месту жительства или в одном из обсерваторов. Но этого можно избежать, предоставив справку об отрицательном тесте на коронавирус (или о наличии антител к нему). По информации на утро 3 июня, за последние сутки в Татарстане были подтверждены 54 случая заражения коронавирусной инфекцией, все они — контактные.

Интернет-голосование по внесению поправок в Конституцию в Татарстане не обсуждается

Голосование по поправкам в Конституцию, намеченное на 1 июля 2020 года, в Татарстане пройдет в очном, классическом формате, проведение онлайн-голосования пока не рассматривается властями республики, сообщила Галимова.

— На сегодняшний день мы рассматриваем классический вариант проведения голосования. Классический — в плане проведения голосования, но с точки зрения организации определенно будут новшества в виде особого соблюдения санитарно-эпидемиологических требований, — подчеркнула руководитель пресс-службы Президента.

Как ранее сообщало «Реальное время», 25 мая глава ЦИК Элла Памфилова опровергла информацию, которую начал распространять ряд телеграм-каналов, о том, что Татарстан в числе нескольких других регионов может пойти вслед за Москвой и провести электронное, дистанционное голосование. По ее словам, в онлайн-формате голосование будет возможным только в Москве, а в других регионах — исключительно по инициативе местных властей.

Готовится схема спасения и загрузки мощностей челнинского «КамгэсЗЯБа»

Прокомментировали в казанском Кремле и последние новости с челнинского завода «КамгэсЗЯБ», «дочки» холдинговой компании «Ак Барс», о котором «Реальное время» писало еще в ноябре 2019-го. Осенью «КамгэсЗЯБ» подал иск о собственном банкротстве на сумму 1,15 млрд рублей. В банкротное дело вошли и налоговики с требованиями еще на 153,8 млн. В холдинговой компании «Ак Барс» тогда сочли себя непричастными к финансовому краху «КамгэсЗЯБа», а вот руководство Завода ячеистого бетона заявило о том, что производство подвели именно кредиты учредителя — «Камгэснергостроя», также входящего в холдинг.

В апреле 2020-го рабочие завода обратились с открытым письмом к президенту Татарстана Рустаму Минниханову, премьер-министру Алексею Песошину, Госсовету и генеральному директору АО «ХК «Ак Барс», еще раз подтвердив версию руководства «КамгэсЗЯБа» об умышленном банкротстве завода. А буквально вчера, 2 июня, прокуратура Набережных Челнов сообщила о пресечении попытки сокращения 311 работников завода, приказ о котором был подписан, как оказалось, еще 23 марта.

Лично глава Татарстана Рустам Минниханов в курсе всей ситуации, подтвердила во время брифинга Лилия Галимова, подчеркнув, что дорожная карта действий по спасению Завода ячеистых бетонов пока находится в разработке, обсуждаются возможности загрузки мощностей.

— Была проведена встреча на местном уровне, и руководитель города, и представители Минстроя РТ были вовлечены в этот процесс. Проводилась встреча, где мы услышали все вопросы и претензии, которые есть. И вы знаете, что надзорные органы подключились к этому вопросу в части защиты прав сотрудников, трудового коллектива предприятия. На данный момент принято решение об отмене приказа об увольнении, а также прорабатываются любые вопросы о том, как можно было бы поддержать это предприятие, — пояснила представитель Кремля. — Когда будет окончательное решение после анализа, когда будет сформирована окончательная схема того, как можно будет дальше загружать мощности этого предприятия, проинформируем дополнительно.

Ольга Голыжбина