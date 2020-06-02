Прокуратура: руководство «КамгэсЗЯБа» пыталось незаконно сократить более 300 сотрудников

Прокуратура Набережных Челнов отчиталась о пресечении попытки руководства ООО «КамгэсЗЯБ» сократить 311 работников предприятия.

Приказ о сокращении был подписан 23 марта. При этом директор компании допустил нарушение: не известил о планируемом сокращении работников и представителей профсоюза, сообщает пресс-служба надзорного органа.

Также проверка показала, что предприятие имеет долги за газ перед АО «Газпром Межрегионгаз Казань» в размере 12 млн рублей. Это угрожало приостановкой подачи тепла и горячей воды в ряд жилых домов и социальных объектов, поскольку они были подключены к котельной «КамгэсЗЯБа».

После вмешательства прокуратуры руководство компании выплатило 2,5 млн рублей за газ, погасив часть долга.

Ранее сообщалось, что рабочие Завода ячеистых бетонов обвинили топ-менеджеров в умышленном банкротстве. Прокуратура же выявила долги по зарплате на предприятии и добилась выплаты 5 млн рублей.