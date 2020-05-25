ЦИК опроверг сообщения об онлайн-голосовании по Конституции в Татарстане и других регионах

Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова опровергла сообщения телеграм-каналов о регионах, где якобы пройдет электронное дистанционное голосование по поправкам в Конституцию.

По ее словам, пока электронное голосование возможно только в Москве, пишет «РИА Новости».

Накануне телеграм-каналы сообщили, что Татарстан может стать одним из нескольких регионов, на которых в этом году опробуют электронное голосование. Среди других пилотных субъектов указаны Москва, Санкт-Петербург, Калининград и Краснодарский край.

В пресс-службе ЦИК РТ от комментариев пока воздерживаются. В Минцифры РТ сообщили, что «пока подтвержденной информации об участии Татарстана нет».