Не только Гузель Яхина: роман Шамиля Идиатуллина вошел в шорт-лист «Большой книги»

«Бывшая Ленина» идет за «Городом Брежневым»?

Журналист Шамиль Идиатуллин вошел в шорт-лист национальной литературной премии «Большая книга» с фэнтези-романом «Бывшая Ленина». Об этом передает корреспондент «Реального времени».

Татарский журналист, публицист, писатель пишет книги с 2006 года: тогда в журнале «Знамя» вышла его повесть «Эра Водолея». В 2010 вышел его второй роман «СССР», который номинировался сразу на четыре премии — «Национальный бестселлер», «Большая книга», «Интерпресскон» и «Бронзовая улитка».



Мистический триллер «Убыр» под псевдонимом Наиль Измайлов вышел в 2012 году, автором его тоже был Идиатуллин. Эта книга стала событием в российской литературе, ее оценили многие критики. Идиатуллин был первым, кто в современной российской литературе ввел в полотно повествования национальные татарские мотивы, Гузель Яхина дебютировала только тремя годами позднее. «Убыр» получил Международную детскую литературную премию имени Владислава Крапивина, ее признал книгой года журнал «Мир Фантастики», за нее Идиатуллин получил первую премию «Новые горизонты».

«Большую книгу» Идиатуллин уже получал в 2017 за роман «Город Брежнев» (тогда он занял третье место). Своего нового номинанта, роман «Бывшая Ленина» автор характеризует как фэнтези, но подчеркивает, что всегда говорит о том, что происходит и в нашем мире, и в наше время:

— Но пусть это и параллельный мир, он в тоже время наш, современный реальный мир. Я всегда пишу о современности. И даже «Город Брежнев» — хоть это и глубокое ретро нашей истории, но все же — тоже наша современность».



Наши на «Большой книге»

«Большая книга» — одна из главных литературных наград в современной России. Ее учредили в 2005 году, это премия за лучшее прозаическое произведение на русском языке. литературная премия за лучшее прозаическое произведение на русском языке. Учреждена в 2005 году.