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Wildberries: в апреле самым популярным романом стал «Зулейха открывает глаза»

01:37, 10.05.2020
Wildberries: в апреле самым популярным романом стал «Зулейха открывает глаза»
Фото: предоставлено телеканалом «Россия 1»

Роман «Зулейха открывает глаза» казанской писательницы Гузель Яхиной стал самым популярным художественным произведением по итогам апреля. Об этом говорится в исследовании крупнейшего российского онлайн-ретейлера Wildberries.

Там отметили, что в Татарстане вообще больше, чем в других регионах, выросли продажи книг — в 7,5 раза, пишет ТАСС.

Напомним, в апреле на телеканале «Россия 1» вышел сериал «Зулейха открывает глаза». Он вызвал неоднозначную реакцию в обществе. Так, прокуратура РФ проверит сериал на насилие и экстремизм.

ОбществоКультура Татарстан
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