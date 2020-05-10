Wildberries: в апреле самым популярным романом стал «Зулейха открывает глаза»

Фото: предоставлено телеканалом «Россия 1»

Роман «Зулейха открывает глаза» казанской писательницы Гузель Яхиной стал самым популярным художественным произведением по итогам апреля. Об этом говорится в исследовании крупнейшего российского онлайн-ретейлера Wildberries.



Там отметили, что в Татарстане вообще больше, чем в других регионах, выросли продажи книг — в 7,5 раза, пишет ТАСС.

Напомним, в апреле на телеканале «Россия 1» вышел сериал «Зулейха открывает глаза». Он вызвал неоднозначную реакцию в обществе. Так, прокуратура РФ проверит сериал на насилие и экстремизм.

