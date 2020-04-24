Режиссер сериала «Зулейха открывает глаза»: «Я не понимаю, зачем татары обижают своих»

Фото: предоставлено телеканалом «Россия 1»

Режиссер сериала «Зулейха открывает глаза», снятого по одноименному роману казанской писательницы Гузель Яхиной, Егор Анашкин прокомментировал негативные отзывы о своей работе. По его словам, исполнительницу главной роли Чулпан Хаматову зря критикуют за съемки в сериале.

«Я не понимаю, зачем татары обижают своих. Я считаю, что этим нужно гордиться. Ваша актриса, татарка, делает вашу культуру популярной для огромного количества людей», — сказал он в интервью порталу «События».

Анашкин отметил, что не понимает, зачем Хаматову надо гнобить и оскорблять.

«Но, по-моему, у нее есть уже достаточный иммунитет и закалка к подобным нападкам, и она это воспринимает адекватно и спокойно», — добавил он.

Также Анашкин заявил, что создатели сериала «Зулейха открывает глаза» стремились создать историю о прощении и о героине, способной преодолеть невзгоды и остаться человеком.

Ранее Хаматова рассказала об оскорблениях и проклятиях, которые она получает после выхода сериала «Зулейха открывает глаза».