На Большом Казанском кольце уложили 800 погонных метров трамвайных линий

На Большом Казанском кольце (БКК) продолжают укладывать рельсошпальные решетки трамвайных линий и устанавливать опоры контактной сети трамвая. Работы ведутся на участках от улицы Баки Урманче до улицы Фермское шоссе и на разворотном круге улицы Авангардной. Уложено более 800 погонных метров пути в однопутном исчислении, сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства Татарстана.

На объекте продолжаются земляные работы: с начала строительства завезено более 5 830 тонн щебня и песка. Рабочие делают тротуары и устанавливают бортовой камень, дорожное полотно заасфальтировано на площади 3 тыс. кв. м.

На строительстве моста через Монастырскую протоку забетонировали монолитную опору. Продолжается укладка инженерных сетей. Проложены 50 погонных метров водоснабжения, 100 погонных метров труб ливневой канализации, 108 погонных метров газопровода. Выполняется переустройство сетей связи и электроснабжения.

Вчера в пресс-службе министерства сообщили, что на БКК установили опоры пешеходного перехода.

Напомним, строительство БКК ведется по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

На втором этапе строительства планируется переустройство коммуникаций, устройство ливневой канализации и очистных сооружений, подпорных стен, светофорных объектов, наружного освещения, строительство трамвайных путей. Через Монастырскую протоку будет построен мост длиной 70,78 м.