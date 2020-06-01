На Большом Казанском кольце установили опоры пешеходного перехода

На Большом Казанском кольце установили установили свайные фундаменты и опоры надземного пешеходного перехода на улице Борисковской, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ. Также продолжается монтаж металлоконструкций каркасов остекления пролетных строений и первого лестничного схода.

Работы ведутся по установленному графику. На прошлой неделе строители продолжили укладывать дорожную одежду и полотно на левом съезде от Фермского шоссе до Борисковской. Заасфальтировано дорожное полотно между третьей и четвертой подпорными стенами путепровода, а также вдоль четвертой подпорной стены.

Кроме того, продолжается обустройство трамвайной линии. При строительстве путепровода на пересечении с Фермским шоссе установлены опоры с пролетами левого и правого проездов и под трамвайные пути. Специалисты завершили бетонирование торцов пролета трамвайного проезда.

Также выполнен демонтаж подмостей и опалубки пролета под движение трамваев, это позволит завершить устройство разворотных петель под путепроводом и выполнить основной проезд по Фермскому шоссе. Сети водоснабжения и газа были переустроены.

В этом году правительство РФ выделит республике 490 млн рублей на строительство Большого Казанского кольца. 20 мая президент России Владимир Путин заявил, что поручит Минтрансу России рассмотреть вопрос о дополнительной поддержке завершения строительства БКК.

