Рамзан Кадыров: «Я дома, не приземлился в Москве, бодрый, здоровый. Нахожусь на рабочем месте»
Глава Чечни Рамзан Кадыров через директора ЧГТРК «Грозный» Ахмеда Дудаева опроверг сообщения СМИ о своей болезни. Дудаев опубликовал в Instagram видео, на котором Кадыров говорит, что он находится на рабочем месте и здоров.
«Скажи, что я дома, не приземлился в Москве, я дома нахожусь, бодрый, здоровый. Я нахожусь на рабочем месте, работаю, служу своему народу и президенту», — сказал Кадыров.
Неделю назад в СМИ сообщили, что у Кадырова заподозрили коронавирус, он находится в больнице в Москве.
Позже гендиректор «Ахмата» Ахмед Айдамиров заявил, что Кадыров здоров. Далее сам глава Чечни опубликовал фотографии с совещания по коронавирусу.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков пару дней назад сказал, что пока не знает, что со здоровьем Кадырова.
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