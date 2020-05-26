Кадыров опубликовал фотографии с совещания по коронавирусу

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале сообщил, что провел совещание оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Также он опубликовал фотографии с мероприятия.

«В целом, ситуация в больницах, а также в сфере экономики региона стабильна. Мы уже получили достаточно полезных знаний о борьбе с коронавирусом», — написал Кадыров, подчеркнув, что он уверен в скорой победе над COVID-19.

Напомним, ранее ТАСС и ряд других СМИ сообщили, что Рамзан Кадыров заразился коронавирусом и полетел на лечение в Москву. Информация продолжила появляться даже после того, как официальные лица Чечни опровергли болезнь главы республики.

Ранее в телеграм-канале Кадырова появился ролик, озвученный главой Чечни, но сам он в кадре не появлялся, что опять дало почву для слухов. На этот раз фотографии показывают Рамзана Кадырова в зале с другими участниками заседания оперштаба.