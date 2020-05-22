Гендиректор «Ахмата» заявил, что Рамзан Кадыров здоров

Глава Чечни Рамзан Кадыров здоров и находится в республике. Об этом сообщил генеральный директор футбольного клуба «Ахмат» Ахмед Айдамиров.

«Все хорошо со здоровьем у него», — сказал Айдамиров изданию РБК.

Он опроверг информацию о том, что глава Чечни находится под наблюдением врачей в Москве, сказав, что общался с Кадыровым. «Он руководил и, дай бог, будет руководить нами долгие годы», — добавил руководитель футбольного клуба.

Помощник главы Чечни и директор ЧГТРК «Грозный» Ахмед Дудаев не дал комментариев о самочувствии Кадырова, отметив, что он лично следит за ситуацией с COVID-19 в республике.

Накануне в СМИ сообщили, что глава Чечни Рамзан Кадыров мог заболеть коронавирусом.