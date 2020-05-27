Песков не располагает информацией, что со здоровьем Кадырова
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что по-прежнему не знает о состоянии здоровья главы Чечни Рамзана Кадырова.
Отвечая на вопрос журналистов, удалось ли прояснить ситуацию с Кадыровым, Песков извинился и сказал, что у него «просто не было возможности» это выяснить.
Вчера Песков обещал узнать, что с Кадыровым, пишет «РИА Новости».
Ранее в СМИ сообщили, что у Кадырова заподозрили коронавирус, он находится в больнице в Москве.
Позже гендиректор «Ахмата» Ахмед Айдамиров заявил, что Кадыров здоров.
Вчера Кадыров опубликовал фотографии с совещания по коронавирусу.
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