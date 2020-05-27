Песков не располагает информацией, что со здоровьем Кадырова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что по-прежнему не знает о состоянии здоровья главы Чечни Рамзана Кадырова.

Отвечая на вопрос журналистов, удалось ли прояснить ситуацию с Кадыровым, Песков извинился и сказал, что у него «просто не было возможности» это выяснить.

Вчера Песков обещал узнать, что с Кадыровым, пишет «РИА Новости».

Ранее в СМИ сообщили, что у Кадырова заподозрили коронавирус, он находится в больнице в Москве.

Позже гендиректор «Ахмата» Ахмед Айдамиров заявил, что Кадыров здоров.



Вчера Кадыров опубликовал фотографии с совещания по коронавирусу.

