СМИ: у главы Чечни Рамзана Кадырова заподозрили COVID-19
У главы Чечни Рамзана Кадырова заподозрили коронавирус. Он находится под медицинским наблюдением.
«У Кадырова заподозрили коронавирус, он находится под наблюдением медиков», — сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с ситуацией.
Ранее сообщалось, что глава Министерства науки и высшего образования Валерий Фальков переболел COVID-19. Также вылечилась министр культуры РФ Ольга Любимова.
Коронавирус выявили и у пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. Он и его супруга Татьяна Навка были госпитализированы. Песков сообщал, что контактировал с главой государства больше месяца назад.ОбществоВластьМедицина
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