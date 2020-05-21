СМИ: у главы Чечни Рамзана Кадырова заподозрили COVID-19

У главы Чечни Рамзана Кадырова заподозрили коронавирус. Он находится под медицинским наблюдением.

«У Кадырова заподозрили коронавирус, он находится под наблюдением медиков», — сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с ситуацией.

Ранее сообщалось, что глава Министерства науки и высшего образования Валерий Фальков переболел COVID-19. Также вылечилась министр культуры РФ Ольга Любимова.



Коронавирус выявили и у пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. Он и его супруга Татьяна Навка были госпитализированы. Песков сообщал, что контактировал с главой государства больше месяца назад.