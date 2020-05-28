Лилия Галимова о выплатах медикам: «Минздрав — точно такая же заинтересованная сторона»

Фото: Максим Платонов

Волонтеры отработали тысячи запросов



На сегодняшнем брифинге руководитель пресс-службы главы республики Лилия Галимова подробно рассказала о благотворительной деятельности в Татарстане. По решению Рустама Минниханова две поставки продуктовых наборов 55 тысячам нуждающихся семей и пенсионеров уже осуществили. В июне планируют еще две. Глава республики посетит завтра штаб движения «Помощь рядом!».

— Запущена горячая линия республиканского движения. Работает его сайт помощьрядом16.рф. Там можно не просто оставить заявку, если вам требуется помощь, но и найти людей, которым вы хотели бы помочь. Это такая площадка для тех, кто ищет помощь и кто готов ее оказать. Всего на сегодняшний день на горячую линию поступило более 5 тысяч звонков, огромное количество пожертвований поступает через это движение, — сообщила Галимова.

Две поставки продуктовых наборов 55 тысячам нуждающихся семей и пенсионеров уже осуществили. В июне планируют еще две. Фото mtsz.tatarstan.ru

В добровольческое движение активно включаются социально ориентированные некоммерческие организации.

С 19 марта работает ресурсный центр «Волонтеры «Татнефти», поступило уже почти 8 тысяч обращений, волонтеры отрабатывают запросы, например, на поход в магазин или выгул собаки.

«Татнефть» начала с 24 апреля акцию по доставке продуктов «Наборы добра» малообеспеченным слоям населения. Она охватывает населенные пункты юго-востока Татарстана и Закамья. На эти цели сотрудники компании перечислили однодневную зарплату. Члены правления передали квартальное вознаграждение. Акцию поддержали топ-менеджмент компании, структурные подразделения, дочерние предприятия «Татнефти». Удалось собрать 19 млн рублей.

Благотворительный фонд «Ак Барс Созидание» поставил два десятка ноутбуков для дистанционного обучения детям из Апастовского и Муслюмовского районов. Проднаборами поддерживают 134 одиноких пожилых людей в Казани, чей доход ниже прожиточного минимума. Помогают 65 пожилым опекунам, воспитывающим несовершеннолетних детей в Казани.

Мусульманские религиозные организации обеспечили наборами около 180 тысяч человек.

Фонд «Ярдэм» запустил социальный проект «Дорога жизни», благодаря которому инвалиды, одинокие пенсионеры, малоимущие, многодетные, независимо от их конфессиональной, национальной принадлежности, каждый день получают горячую еду, медикаменты и маски. Уже более 57 тысяч нуждающихся получили такую помощь.

Православный центр «Умиление» направил продукты, детское питание, бытовую химию 166 семьям в 11 районах.

Об Институте истории и праздниках

В ответ на многочисленные вопросы журналистов Галимова сказала, что не знает об указе, документе, где бы говорилось о ликвидации Института истории им. Марджани. Наоборот, «сейчас идет проработка по тому, в какой форме институт мог бы усилить свою работу».

— Никакой ликвидации Института истории имени Марджани не предполагается. Всегда этот институт был в поле особого внимания руководства республики. Никакой речи о ликвидации института не идет. На сегодняшний день обсуждается, в какой форме дальше институт будет развиваться. Все на стадии обсуждения. Как можно было бы усилить его работу, исключительно только в этом русле идет обсуждение, никаких планов ликвидации этого института у руководства республики нет, — подчеркнула руководитель пресс-службы.



Галимова сказала, что не знает об указе, документе, где бы говорилось о ликвидации Института истории им. Марджани. Фото Олега Тихонова

Завтра, в преддверии Дня химика, президент Татарстана поздравит представителей отрасли.

— День химика традиционно масштабно праздновался в Нижнекамске, на большой площадке, но, к сожалению, в условиях пандемии нет возможности делать большие мероприятия. Но тем не менее президент считает важным найти хотя бы какую-то другую форму, чтобы поздравить представителей этой отрасли с профессиональным праздником. Рустам Нургалиевич планирует посетить «Казаньоргсинтез», а уже из других муниципалитетов, других регионов, где сконцентрирована мощная химическая промышленность, будут включения с представителями рабочих коллективов, — рассказала Галимова.

Она также отметила, что на сегодня вопрос проведения парада Победы и «Бессмертного полка» обсуждается в правительстве. «Как только будет принято окончательное решение по форме, тогда мы вам обязательно сообщим, — сказала спикер.

Когда можно задать вопросы по сжиганию отходов

— Безусловно, будет возможность поговорить с экспертами, — ответила Галимова. — И это тоже было одним из принципиальных, важных моментов, когда Рустам Нургалиевич дал поручение провести независимую международную экспертизу, третью, понимая озабоченность жителей республики. И данное слово сдержал, экспертиза состоялась, несмотря на то, что в условиях пандемии это заняло гораздо больше времени, чем предполагалось ранее. Президент сказал, пока его (документа, — прим. ред.) не будет, никакое строительство не начнется. Документ на сегодняшний день есть на официальном портале Министерства экологии, его можно прочитать.

Экспертиза проекта ЗТОО состоялась, несмотря на то, что в условиях пандемии это заняло гораздо больше времени, чем предполагалось ранееФото kazanreporter.ru

Руководитель пресс-службы сообщила, что пресс-конференция «в начале июня планируется, по точной дате коллеги из профильного министерства сориентируют. Пресс-конференцию планируют сделать через видеосвязь с обязательной возможностью задать вопросы. Вопросов уже очень много поступило от разных изданий. Они подготовлены для экспертов, чтобы они могли грамотно, квалифицированно, подробно, исчерпывающе ответить на ваши вопросы».

Кому не выплатили надбавку и как будут учитывать коронавирусных

В Татарстане начали использовать новый способ лечения коронавирусных пациентов. Лилия Галимова сообщила, что, по информации Минздрава, состояние трех тяжелых больных после того, как им перелили кровь с антителами к COVID-19, стабильное, «двое с уже явно положительной динамикой».

Руководитель пресс-службы пояснила, что Минздрав дал опровержение на распространившуюся информацию о недельном запасе защитных костюмов для медиков в Татарстане.

— В больницы ежедневно поставляют одноразовые защитные костюмы. Три производителя эту поставку осуществляют. У нас также есть производитель сырья «Полиматиз», в том числе для производства защитных костюмов. Поддерживается оперативный запас на неделю, по мере необходимости он пополняется, — успокоила Галимова.

В больницы ежедневно поставляют одноразовые защитные костюмы. Три производителя эту поставку осуществляют. Фото ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Она разъяснила позицию руководства республики по поводу задержек выплат медикам за работу с коронавирусными пациентами. Со всеми вопросами работники здравоохранения могут обратиться в Минздрав, на портал госуслуг и в прокуратуру.

— В любом случае это отработка каждого из заявителей. В этой отработке заинтересованы все стороны. Минздрав — точно такая же заинтересованная сторона: выяснить, где есть некорректные моменты, выявить проблемы в этой части, — прокомментировала ситуацию спикер.

По ее словам, на 27 мая было чуть более 200 обращений от медиков. Все их рассмотрели, одно из них сейчас в работе.

— Есть доля обращений, по которым осуществлена выплата сотрудникам. Часть выплат уже произведена до самого обращения сотрудников. Есть обращения, по которым разъясняют, что по условиям выплат сотрудники не подпадают под категорию выплат, — добавила Галимова.

На днях в Минздраве РФ рекомендовали не относить к больным коронавирусом тех, у кого он выявлен, но при этом отсутствуют симптомы. О подсчете таких людей руководитель пресс-службы сообщила:

— Статистика идет через Роспотребнадзор. Можем лишь сказать, что в нашей системе подсчета, которую вели, ничего не изменилось. Что касается рекомендаций или инициатив, к ним надо осторожно относиться. Документально принятого решения, что мы как-то иначе будем считать статистику по больным с коронавирусом, таких документов сейчас нет.

На 27 мая было чуть более 200 обращений от медиков. Все их рассмотрели, одно из них сейчас в работе. Фото tatarstan.ru

Обсерватор — не санаторий, а вынужденная мера

Лилия Галимова прокомментировала инцидент, который произошел с вахтовиками в санатории «Ливадия» накануне. На обсервации сейчас находятся 238 вахтовиков.

— Меры по охране там всегда и были, что и помогло оперативно решить конфликт. Мы понимаем, что люди номинально находятся в здании санатория. Но это не санаторий с предоставлением каких-то услуг, это обсерватор, в котором огромное количество людей трудятся. Важно с пониманием и уважением относиться к работе сотрудников, которые все это время обеспечивают пребывание в обсервации, готовят еду, ежедневно проводят уборку, медицинский осмотр делают. Это, собственно, тот комплекс, если хотите, набор услуг, который на сегодняшний день в обсерваторе для пребывающих предусмотрен, — заявила представитель казанского Кремля.

Екатерина Аблаева