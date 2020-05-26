Росздравнадзор РФ: в Татарстане остался недельный запас защитных костюмов для медиков

В Татарстане и еще восьми российских регионах остался недельный запас защитных костюмов для медиков, работающих с больными COVID-19.

Помимо республики, аналогичная ситуация наблюдается в Костромской, Московской, Архангельской, Свердловской, Новосибирской, Магаданской областях, Марий Эл и в Приморском крае, сообщила замглавы Росздравнадзора Ирина Серегина на заседании комитета Госдумы по здравоохранению.

Также она отметила, что некоторые субъекты РФ не предоставили данных о ситуации со снабжением медиков средствами индивидуальной защиты. Среди них есть и Москва, пишет «Интерфакс».

Ранее правительство Татарстана внесло изменения в постановление, которым определялся порядок дополнительных выплат медикам за работу с коронавирусными пациентами. В частности, из документа вычеркнули пункт, по которому выплаты начислялись за фактически отработанное время. Помимо этого, на «путинские» выплаты теперь могут претендовать и врачи частных клиник.

