В Татарстане пьяные вахтовики на обсервации угрожали поджечь здание «Ливадии» и сбежать в город

В Татарстане вахтовики из Сургута, находящиеся на обсервации в санатории «Ливадия», изрядно выпили и начали дебоширить. Инцидент произошел накануне вечером.

Напившись, мужчины били стекла и двери, а потом стали угрожать поджечь здание санатория. На место оперативно прибыли пожарные, полиция и прокуратура.

Кто пронес алкоголь в санаторий, пока неизвестно. По сообщению правоохранителей, вахтовики разбили кнопку экстренного вызова пожарной сигнализации и стали собираться у центрального выхода. Путь им преградили росгвардейцы. Стражи порядка закрыли двери и предложили разбуянившимся мужчинам вернуться обратно в комнаты.

Однако те стали вести себя неадекватно, выражались нецензурной бранью, разбили окно входной двери и оказывали активное сопротивление. Здание оцепили сотрудники ОМОН. Во время переговоров полицейские все же уговорили часть приезжих успокоиться и вернуться в комнаты.

Восемь человек, которые не послушали правоохранителей, доставили в отдел полиции. Им грозит штраф до 2,5 тыс. рублей или арест до 15 суток, пишет «Татарстан 24».