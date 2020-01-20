Глава Чувашии извинился за свой призыв «мочить» журналистов

Глава Чувашии Михаил Игнатьев извинился за призыв «мочить» журналистов.

«Смысл моей речи был в другом, но, как бывает обычно, все передернули и переиначили. Я всегда корректно относился к журналистам, которые объективно критикуют, корректно подают статьи. У тех, чьи чувства задел словом «мочить», я, человек с доброй душой, прошу прощения», — приводит слова Игнатьева официальный портал органов власти республики.

По его мнению, смысл фразы «был неверно интерпретирован, искажен».

«На самом деле он имел в виду людей, которые называют себя журналистами, но преследуют единственную цель — любыми путями дискредитировать власть. Эти люди приезжают в Чувашию из других регионов, их с республикой ничего не связывает, они не гнушаются никакими средствами, будь то провокации, в которые втягиваются даже священнослужители, или публикация откровенной лжи», — сказал он.

Напомним, глава Чувашии Михаил Игнатьев призвал «мочить» журналистов и блогеров, которые критикуют власть. Подобное заявление было сделано журналистам в рамках поздравления главы республики с Днем российской и чувашской печати. По словам Игнатьева, после «заказных» публикаций о том, «как хорошо в Европе, как хорошо в Америке, местным властям приходится разбираться с «неспокойной ситуацией» и митингами.