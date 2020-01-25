В МЧС России осудили главу Чувашии, заставившего прыгать офицера за ключами

В МЧС России негативно восприняли поступок главы Чувашии, который на церемонии вручения техники заставил пожарного подпрыгнуть за ключами. Выходку главы региона назвали неэтичной, но напомнили, что сотрудник МЧС также не должен был поддаваться на провокацию.



«В МЧС России негативно восприняли факт неэтичного поведения главы Республики Чувашия. Министр Евгений Зиничев отметил, что руководителю такого высокого ранга недопустимо вести себя подобным образом», — передает «Интерфакс» слова пресс-службы МЧС России, добавив, что и сотрудники должны помнить, что представляют уважаемое во всем мире ведомство.

Напомним, что глава Чувашии заставил сотрудника МЧС прыгать за ключами от новой пожарной машины. Неприемлемое поведение губернатора теперь грозит ему исключением из партии и проверкой на вменяемость. Также на прошлой неделе Игнатьев отметился высказыванием о необходимости «мочить» журналистов, ругающих власть.

