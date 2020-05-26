В прокуратуре РТ рассказали, как пожаловаться на фонд «Гафаров и партнеры»

В прокуратуре Набережных Челнов сообщили, что принимают обращения граждан, пострадавших от действий фонда «Гафаров и партнеры».

Как рассказал старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев, обращения принимает дежурный прокурор по телефону 8(8552)52-31-82.

Ранее прокурор РТ Илдус Нафиков на брифинге в кабмине РТ отметил, что фондом применялись рискованные схемы привлечения денежных средств граждан... Обращений граждан в ведомстве ожидают со всех регионов страны».



Напомним, уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере расследуется с 20 мая. Подозреваемыми признаны четыре организатора инвестиционного фонда Gafarov and Partners LTD, включая челнинского бизнесмена Эрика Гафарова. Их подозревают в мошенничестве в особо крупном размере, признаки преступления выявила прокурорская проверка.

