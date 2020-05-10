СМИ: Футболисты прокомментировали совместный снимок для фонда Эрика Гафарова

Знаменитые российские футболисты прокомментировали совместную фотографию с челнинским бизнесменом Эриком Гафаровым, чей фонд сегодня проверяет прокуратура из-за признаков финансовой пирамиды.

«Я ничего не рекламировал. Есть разве какой-то призыв с моей стороны на этом снимке? И что, что я стою в толстовке с названием Фонда Гафарова?», — приводит metaratings.ru слова экс-голкипера «Локомотива» и сборной России Руслана Нигматуллина.

Снимок еще в декабре выложил в Instagram бывший форвард «Зенита» Андрей Аршавин. Сам он отказался комментировать это фото.

Зато известный полузащитник сборной Александр Мостовой объяснил, что спортсмены встретились еще в Казани и уже там спонтанно приняли решение поехать в Набережные Челны. Он отрицает, что фото делалось в рекламных целях и заявил, что не сожалеет о нем.

«Я по каждой фотографии должен сожалеть что ли? Со мной фотографировалось столько людей. Если что-то случилось, я что, виноват что ли?», — ответил спортсмен.

Напомним, что на этой неделе прокуратура Набережных Челнов начала проверку деятельности фонда «Гафаров и партнеры». Клиенты стали жаловаться, что не могут вернуть вложенные в него деньги.

Гафаров уже становился фигурантом уголовного дела за избиение официанта.