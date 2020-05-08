Прокуратура Челнов ищет пострадавших от фонда «Гафаров и партнеры»

Прокуратура Набережных Челнов пригласила на прием всех лиц, пострадавших от деятельности инвестиционного фонда «Гафаров и партнеры». Ведомство сейчас проводит проверку его деятельности.



Прием проведет дежурный помощник прокурора 12 мая с 08.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00, сообщается на сайте прокуратуры.

Так ведомство ответило на жалобы инвесторов в соцсетях, которые вложили свои деньги в фонд «Гафаров и партнеры» и не смогли их вернуть. Фондом владеет известный бизнесмен Эрик Гафаров.