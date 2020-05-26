МВД по РТ: 43 млн рублей достиг ущерб по офшорному фонду Гафарова с партнерами

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В полицию обратились уже 36 заявителей, их ущерб предварительно оценен в 43 млн рублей. Такие промежуточные итоги расследования дела инвестиционного фонда Gafarov and Partners LTD озвучил сегодня в Кабмине РТ начальник УЭБ и ПК МВД по Татарстану Тимур Минушев.



Как сообщает журналист «Реального времени», Минушев отметил — фонд зарегистрирован в офшоре, что создает определенные сложности.

Со своей стороны прокурор РТ Илдус Нафиков на том же брифинге отметил: «Фондом применялись рискованные схемы привлечения денежных средств граждан... Ожидаем рост обращений со всех регионов страны».

Напомним, уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере расследуется с 20 мая. Подозреваемыми признаны четыре организатора инвестиционного фонда Gafarov and Partners LTD, включая челнинского бизнесмена Эрика Гафарова. Их подозревают в мошенничестве в особо крупном размере, признаки преступления выявила прокурорская проверка.