Коротаев: «В Нижнекамске очень любят хоккей, у «Нефтехимика» все будет в порядке»

Вратарь «Нефтехимика» Федор Коротаев прокомментировал уход сразу нескольких легионеров из нижнекамского клуба. По его словам, это не сильно скажется на перспективах команды.

«В Нижнекамске и в Татарстане в целом очень любят хоккей, профессиональным командам там созданы все условия, их возглавляют отличные тренерские штабы. Да, некоторые ведущие хоккеисты ушли, но у нас много мастеров, много молодежи. Плюс буквально накануне подписали нового легионера. Каждый немного добавит — и все будет в порядке», — сказал Коротаев.

По окончании сезона «Нефтехимик» расстался со всеми легионерами команды. Главный тренер Вячеслав Буцаев назвал их уход ожидаемым, но при этом не исключил вероятности возвращения некоторых иностранцев после окончания режима самоизоляции.

Также команду покинул резервный вратарь Александр Шарыченков. Ожидается, что вторым голкипером нижнекамцев в новом сезоне станет 22-летний Коротаев.

Ранее «Нефтехимик» подписал контракты с тремя новичками. Команду пополнили два игрока чешского «Либереца» защитник Роман Граборенко и Либор Гудачек, а также форвард «Автомобилиста» Александр Кучерявенко.