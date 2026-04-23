Артига назвал игру «Рубина» с ЦСКА в Казани противостоянием за шестое место в РПЛ

Испанский тренер казанцев поделился ожиданиями от матча с армейцами

Главный тренер «Рубина» Франк Артига поделился ожиданиями от матча с ЦСКА в рамках 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча состоится в Казани 25 апреля в 19:30 по московскому времени.

— Впереди у нас «лобовая» игра с ЦСКА, можно сказать, за шестое место. Будет непростой матч, но при своих болельщиках и при полной самоотдаче мы приложим все усилия, чтобы добиться этого. Весну мы начинали с отрывом от стыковой зоны в восемь очков, сейчас он достиг уже 15 баллов. И мы близки к шестому месту. «Рубин» мало забивает? Я склонен считать, что стакан наполовину полон, ведь мы в восьми последних матчах пропустили всего четыре мяча, — сказал Артига, отвечая на вопрос корреспондента «Реального времени».

«Рубин» не проигрывает в чемпионате семь матчей подряд — с 28 февраля. Под руководством Франка Артиги казанская команда одержала четыре победы, трижды сыграла вничью и один раз проиграла.

После 26 сыгранных туров «Рубин» занимает седьмое место в таблице, ЦСКА идет шестым с отрывом в шесть очков от казанцев.

