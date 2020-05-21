Форвард чешского «Либереца» Гудачек перешел в «Нефтехимик»
Нападающий сборной Словакии по хоккею Либор Гудачек продолжит свою карьеру в «Нефтехимике», информирует пресс-служба нижнекамского клуба.
Контракт с форвардом рассчитан до окончания сезона-2020/21.
В прошедшем сезоне Гудачек выступал в чешской Экстралиге за «Либерец», где в 50 сыгранных матчах отметился 60 (31+29) баллами за результативность. Ранее форвард уже играл в КХЛ и в 151 игре за братиславский «Слован» набрал 58 (26+32) очков.
Также Гудачек известен своими выступлениями за сборную Словакии. На чемпионатах мира за словацкую национальную команду форвард сыграл 44 матча, отметившись 21 (8+13) очком.
Напомним, недавно «Нефтехимик» объявил о подписании контрактов с защитником Граборенко, выступавшим в прошедшем сезоне за «Либерец», и нападающим Кучерявенко из «Автомобилиста».СпортХоккей Татарстан
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