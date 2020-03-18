Буцаев объяснил недавний уход легионеров из «Нефтехимика»

Главный тренер «Нефтехимика» Вячеслав Буцаев прокомментировал уход всех иностранных хоккеистов из нижнекамского клуба.

— Это была ваша инициатива или клуб так решил?

— У нас у всех есть индивидуальные контракты, и согласно условиям контрактов мы должны были отпустить этих игроков. Работа по комплектованию только начинается. Будем смотреть. С кем-то будем разговаривать, с кем-то, наверное, уже нет. Кто-то из них вправе сам выбирать себе команду. Многие из них попадают под статус «ограниченно свободные агенты».

— Митчелл был неограниченно свободным агентом, он 93 года. Почему бы нельзя было сделать ему предложение?

— А кто сказал, что мы не будем делать предложение? Как я уже сказал, что есть условия личного контракта, который мы должны соблюдать. Расторжение не значит окончательное расставание, — сказал Буцаев.

Напомним, ранее «Нефтехимик» объявил о расставании со всеми легионерами клуба. Нижнекамскую команду по обоюдному согласию сторон покинули защитник Мерфи, а также нападающие Энлунд, Берглунд, Уайт и Митчелл.

«Нефтехимик» по итогам регулярного сезона КХЛ занял 8-е место в Восточной конференции. В плей-офф нижнекамцы в четырех матчах уступили «Ак Барсу» и завершили сезон.

Сегодня нижнекамский клуб объявил о продлении контракта с главным тренером команды Вячеславом Буцаевым. Также произошли изменения в руководстве «Нефтехимика». Председателем совета директоров клуба стал советник генерального директора АО «ТАИФ», заместитель генерального директора ПАО «Нижнекамскнефтехим», коммерческий директор Тимур Шигабутдинов.