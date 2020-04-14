Экс-вратарь «Нефтехимика» Шарыченков перейдет в ЦСКА

Бывший вратарь «Нефтехимика» Александр Шарыченков может перейти в московский ЦСКА, сообщает «РИА Новости».

В московском клубе предложили голкиперу двухлетний контракт.

В прошедшем сезоне Шарыченков выступал за «Нефтехимик». Голкипер отыграл за нижнекамцев в 28 матчах, в которых одержал 8 побед при 13 поражениях, в трех из них сыграв «на ноль». По итогам сезона руководство клуба приняло решение расстаться с хоккеистом.

Ранее Шарыченков, в активе которого две победы в Кубке Гагарина, также есть опыт выступлений за казанский «Ак Барс».