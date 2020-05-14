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«Нефтехимик» подписал контракт с нападающим Кучерявенко

19:27, 14.05.2020
«Нефтехимик» подписал контракт с нападающим Кучерявенко
Фото: hc-avto.ru

«Нефтехимик» подписал однолетний контракт с нападающим Александром Кучерявенко, сообщает официальный аккаунт КХЛ в Twitter.

Ранее 32-летний хоккеист выступал за екатеринбургский «Автомобилист». В прошедшем сезоне Кучерявенко сыграл в 35 матчах, в которых набрал 12 очков (3+9).

В нынешнее межсезонье «Нефтехимик» расстался с целым рядом хоккеистов. Подробнее о трансферной работе нижнекамской команды можно почитать в материале «Реального времени».

СпортХоккей Татарстан
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