«Нефтехимик» подписал контракт с нападающим Кучерявенко

«Нефтехимик» подписал однолетний контракт с нападающим Александром Кучерявенко, сообщает официальный аккаунт КХЛ в Twitter.

Ранее 32-летний хоккеист выступал за екатеринбургский «Автомобилист». В прошедшем сезоне Кучерявенко сыграл в 35 матчах, в которых набрал 12 очков (3+9).

В нынешнее межсезонье «Нефтехимик» расстался с целым рядом хоккеистов. Подробнее о трансферной работе нижнекамской команды можно почитать в материале «Реального времени».