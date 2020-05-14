«Нефтехимик» подписал контракт с нападающим Кучерявенко
«Нефтехимик» подписал однолетний контракт с нападающим Александром Кучерявенко, сообщает официальный аккаунт КХЛ в Twitter.
Ранее 32-летний хоккеист выступал за екатеринбургский «Автомобилист». В прошедшем сезоне Кучерявенко сыграл в 35 матчах, в которых набрал 12 очков (3+9).
В нынешнее межсезонье «Нефтехимик» расстался с целым рядом хоккеистов. Подробнее о трансферной работе нижнекамской команды можно почитать в материале «Реального времени».
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.@HCNeftekhimik68 заключил однолетний контракт с нападающим Александром Кучерявенко— KHL Media (@khlmediateam) May 14, 2020
Новичком @HCSOCHI стал нападающий Дмитрий Колготин — двусторонний контракт на один сезон#KHLTransfers
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