Минздрав РТ протестирует на антитела к COVID-19 каждого сотого татарстанца

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Татарстанский Минздрав планирует уже в ближайшее время начать широкомасштабное обследование населения республики на напряженность иммунитета к COVID-19, об этом «Реальному времени» рассказал первый замминистра здравоохранения Альмир Абашев:

— У нас в резерве сейчас имеется 50 тысяч тестов, и мы будем их получать еще. Мы создаем концепцию обследования пациентов и планируем сделать следующее. Всех, у кого в эпидсезон с осени по весну 2019—2020 года были зарегистрированы случаи ОРВИ, мы постараемся обследовать на напряженность иммунитета к коронавирусу. Если он циркулировал уже давно, значит нам, возможно, не стоит так уж опасаться.

Обследование будет проходить в три этапа: вначале тестирование пройдут врачи, работавшие с пациентами, потом пациенты, которые переболели ОРВИ недавно, затем все остальные — в порядке обратного отсчета.

Начать масштабное обследование на напряженность иммунитета к вирусу планируется в течение ближайших десяти дней.

По словам главного специалиста татарстанского Минздрава по эпидемиологии Дмитрия Лопушова, запланированное обследование позволит определить степень защищенности населения. Условно говоря, если бы иммуноглобулины были бы обнаружены у 95 процентов населения, ограничительные меры можно было бы снимать.



Подробнее о тестировании читайте в материале «Реального времени».

