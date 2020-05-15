Предприниматели Татарстана пришли на помощь байкальским нерпам, застрявшим в Бугульме

Фото: пресс-служба уполномоченного при президенте РТ по защите прав предпринимателей

Предприниматели Татарстана помогли труппе «Водное шоу байкальских нерп», которая застряла в Бугульме из-за сложившейся ситуации с коронавирусом. Об этом «Реальному времени» сообщил пресс-секретарь уполномоченного при президенте РТ по защите прав предпринимателей Александр Андреев.

Напомним, администратор труппы Руслан Яхин обратился на горячую линию бизнес-омбудсмена РТ с просьбой помочь. Мужчина рассказал, что шоу с животными — тремя двухгодовалыми байкальскими нерпами Алисой, Степой и Филом — гастролировало по городам Татарстана, однако представления пришлось остановить из-за сложившейся ситуации. Так как все деньги труппы были вложены в рекламу выступлений и подготовку гастролей, покинуть Бугульму команда не смогла.



Управляющая бугульминским ТЦ «Эссен» (АО «Эссен Продакшн АГ») бесплатно предоставила площадку для труппы. Но для того, чтобы прокормить животных, Яхину пришлось устроиться на работу таксистом.



На призыв о помощи откликнулись предприниматель из Казани Марат Яруллин и бизнесмен из Набережных Челнов Олег Коробченко. Они выделили необходимые средства на покупку примерно 400 килограммов свежемороженой рыбы. Этого должно хватить на два месяца.



Помимо этого, человек, пожелавший остаться неизвестным, перевел труппе 30 тыс. рублей. Он только сказал, что будет рад привести на шоу своих детей, сообщил «Реальному времени» Яхин.

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